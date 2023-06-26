التعامل بالرحمة.. خالد الجندي يضع شروط هامة للتعامل السليم مع الأضحية..فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأجواء في مكة المكرمة هي أجواء روحانية وسكينة، وهناك حالة تعاون وحب، مشيرا إلى أن هناك حالة حب للمصريين، خاصة أن مصر تتميز بالخطاب الديني الوسطي.

وقال خالد الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الجميع مشغول بالصلاة والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعامل مع الأضحية لا بد أن يتم داخل الإطار الديني، مؤكدا أنه لو تم التعامل بلا رحمة مع الأضحية، فأنه يكون ضمن حالة الإعتداء الذي يرفضه الدين بشكل قاطع.

رفق بالذبيحة

وأشار خالد الجندي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسلمين الرحمة مع الحيوان، وعلى المسلم إتباع سنة النبي، بحيث يكون هناك رفق بالذبيحة، وعدم ضربها، وعدم ذبح أضحية أخرى أمامها.