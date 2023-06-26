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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الحزام والطريق.. كيف يعزز إطلاق مصر سات 2 صناعة الفضاء في الدولة؟

القمر الصناعي مصر
القمر الصناعي مصر سات 2

أعلنت مصر، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني، وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيان أنه تم "إنهاء عملية التجميع والاختبار في وكالة الفضاء المصرية"، مضيفة أن "ذلك يأتي تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين".

القمر الصناعي مصر سات 2

القمر الصناعي مصر سات 2

ويمتلك القمر الصناعي "مصر سات 2" الذي  يعزز صناعة الفضاء في مصر بعدة مميزات منها:

  • مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية
  • يتم إطلاقه من الصين فى الربع الأول من أكتوبر المقبل
  • من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضى 5 سنوات
  • مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض وأسود
  • يساعد الدولة فى خططها التنموية في العديد من المجالات
  • يعظم الاستفادة من موارد الدولة
  • يساعد الدولة في التخطيط العمراني
  • تبلغ تكلفته 74 مليون دولار كمنحة من الصين
  • يغادر القاهرة يونيو الحالي استعدادا لإجراء التجارب النهائية.
  • يساعد القمر في تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها
  • يساعد في متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية
  • يساعد في تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار
  • تم اختباره في أول تشغيل تجريبي بمقر وكالة الفضاء المصرية.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى القاهرة، لياو لي تشيانج، أنه بعد الانتهاء من مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، ستصبح مصر أول دولة أفريقية تتمتع بقدرات كاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، مما سيعزز بشكل كبير على تطوير صناعة الفضاء في مصر.

وأوضح أن مصر تعد أول دولة تنفذ تعاونا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".

ولفت إلى أنه في 2014، وقعت مصر والصين، اتفاقية تعاون لتحديد التعاون في مجال أقمار الاستشعار عن بعد، وفي 2019، وقع البلدان اتفاقية بشأن تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".

القمر الصناعي مصر سات 2

إجمالي محفظة التعاون مع الصين

وتبلغ إجمالي محفظة التعاون المصرية مع دولة الصين، حوالي 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال عام 2022 تم تعزيز التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية مع الجانب الصيني من خلال تنفيذ ما يقرب من 301 برنامج تدريبي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والاتصالات والنقل والتضامن والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمالية والثقافة والبترول، فضلا عن وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2)، وقالت المشاط، إن إنهاء عملية التجميع والاختبار للقمر الصناعي مصر سات 2 في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية وذلك تمهيدًا لإعادة شحنه وإطلاقه من الصين، يعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية وانعكاسها في كافة المجالات، والجهود المبذولة لتوطين عملية تصميم وتجميع وصناعة الأقمار الصناعية في مصر.

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الصين تسلم مصر القمر الصناعي “مصر سات 2 “..تفاصيل

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أخبار التعليم| كيف تحصل على منحة دراسية في الخارج .. وكالة الفضاء تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2"

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة فكلا البلدين من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم وهو ما يمثل قاعدة قوية لاستمرار وتميز العلاقات بين البلدين على مدار عقود طويلة، وانعكس ذلك في حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

وأوضحت المشاط أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مثلت انطلاقة نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنويعها في مختلف المجالات واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وحيث أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للتعاون الإنمائي المصري الصيني فقد لعبت الوزارة دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والصين من أجل الدفع قدمًا بتنفيذ محفظة المشروعات التنموية المتفق عليها.

وأكدت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين.

فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص، موضحة أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيمضي قدمًا لتحقيق المزيد من التقدم بما ينعكس على جهود التنمية.

وفي ذات السياق أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن فعالية اليوم تدشن محطة هامة في تاريخ التعاون الإنمائي بين مصر والصين، لتكون بداية لتعاون مستقبلي مكثف في مجال الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بعد بين الجانبين، مشيرة إلى أهمية أن يتجاوز هذا التعاون العلاقات الثنائية ليشمل المزيد من الدول الأفريقية من خلال الاستفادة من تواجد مقر وكالة الفضاء الأفريقية في مصر لتعزيز تبادل المعرفة وأفضل التقنيان بين مصر والصين ودول القارة.

القمر الصناعي مصر سات 2

إنجاز جديد للتعاون الصيني المصري

ويعتبر مشروع مصر سات 2 إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق، حيث وصلت النماذج الخاصة بالقمر الصناعي في أبريل الماضي وكان ذلك بمثابة إطلاق شرارة البدء في الاختبارات الوظيفية علي النموذج الهندسي تلى ذلك اختبارات ميكانيكية علي النموذج الميكانيكي وانتهى إلى إجراء الاختبارات الوظيفية والاختبارات التأهيل الفضائي علي النموذج الطائر والذي سوف يتم إطلاقه في شهر أكتوبر المقبل وتم ذلك من خلال الخبراء المصريين من وكالة الفضاء المصرية ومن مركز تكنولوجيا الفضاء بوزارة الدفاع يشاركهم الخبراء الصينيين علي مدار ثلاثة اشهر متواصلة.

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المشاط تشهد مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2

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الفضاء المصرية تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. اليوم

وتعد اختبارات التأهيل الفضائي للنماذج المختلفة للقمر الصناعي مصرسات-2 بداية تدشين العمل بأكبر مركز لتجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط.

أكد الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، أن القمر الجديد يعد نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس برنامج القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، فى تصريحات صحفية، على هامش تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أنه يتم تصنيعه بالتعاون مع الجانب الصيني، بتكلفة 74 مليون دولار منحة من الجانب الصيني، موضحا أنه سيتم إرسال القمر إلي الصين يوم 28 يونيو الجاري، تمهيدا لإطلاقه في النصف الأول من شهر أكتوبر  2023. 

وأضاف الرافعي، أن القمر الصناعي مصر سات 2، يزن 350 كيلو جرام، ولديه إمكانيات تصوير عالية الدقة تصل لـ2 متر فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 أمتار صور ألوان،  موضحا أن فترة عمر القمر الصناعي في الفضاء 5 سنوات من الإطلاق.

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