أخبار التعليم| تفاصيل الحصول على منحة للدراسة خارج مصر.. وكالة الفضاء المصرية تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
تعرف على تفاصيل الحصول على منحة للدراسة خارج مصر
تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم .
اليوم.. انتهاء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس
اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).
وكالة الفضاء المصرية تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2 " الأحد
أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 ،والذي يأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.
اثار القاهرة تعلن عند موعد تقديم الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الثانى
أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد تقديم طلبات الالتماس على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.