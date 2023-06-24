أخبار التعليم| تفاصيل الحصول على منحة للدراسة خارج مصر.. وكالة الفضاء المصرية تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم .

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 ،والذي يأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد تقديم طلبات الالتماس على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.