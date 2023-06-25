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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسلم مصر القمر الصناعي “مصر سات 2 “..تفاصيل

صدى البلد

أعرب السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، عن بالغ سروره يحضر مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي “مصر سات 2 “.

وأضاف السفير الصيني، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر عام 2014، وقعت إدارة الفضاء الوطنية الصينية والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على ”اتفاقية التعاون في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد “ لتحديد التعاون حول القمر الصناعي للاستشعارعن بعد وغيره من المجالات.

وقال لياو ليتشيانج، وخلال زيارة الرئيس شي جين بينج إلى مصر في  يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على الاتفاقية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017.

وأكد، أنه في عام 2019، وقع البلدان على اتفاقية المنحة الصينية المتمثلة في مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 ، وبدأ تنفيذها في نفس العام. نشهد اليوم تسليم نموذجي القمر الصناعي مصر سات 2 ، ولعل هذا إنجاز ملموس حققه الجانبان من أجل تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين بنشاط.

وتابع، يصادف هذا العام الذكرى الـ10 لطرح مبادرة الحزام والطريق. بفضل القيادة الاستراتيجية والتخطيط الشخصي لرئيسي البلدين، حققت الصين ومصر نتائج مثمرة في إطار الشارك في بناء الحزام والطريق، حيث امتد التعاون من البنية التحتية إلى التكنولوجيا العالية.

وأكد ليتشيانج، أن مصر هي أول دولة  تسلم الصين لها مشروع التعاون حول القمر الصناعي في خارج الصين، وأول دولة تتعاون الصين معها لإكمال التشغيل التجريبي الواسع النطاق للقمر الصناعي في خارج الصين.

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وأضاف، يعد مشروع مصر سات 2 إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق، وستصبح مصر أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بعد اكتمال المشروع. وأثناء عمليات تطوير مصر سات 2، استخدمت الصين المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي. وفي المرحلة القادمة، ستقوم مصر بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بعد بشكل مستقل.

وأضاف أن  هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين ، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لقضية الفضاء على نحو مستقل.
السيدات والسادة،

وتابع السفير الصيني، كما أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء  في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وتصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء. وأشار إلي أن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

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