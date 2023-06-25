اجتماع عاجل بين الصين وروسيا في بكين بشأن تطور أوضاع الحرب

التقى وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، ونائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الأحد.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك، وفقَ ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، حسبما قالت رويترز .

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي ، أن "المسؤولَيْن ناقشا أيضًا العلاقات بين البلدين خلال اجتماع في بكين".

كان قد قال عدد من مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس زيلينسكي وجيش بلاده الاستفادة من الاضطرابات التي وقعت فيما يخص مجموعة فاجنر.

وقال زيلينسكي في خطابه ليل السبت المصور “العالم شاهد اليوم سادة روسيا وهم لا يسيطرون على أي شيء. لا شيء على الإطلاق. فقط فوضى تامة”، مناشدا حلفاء أوكرانيا استغلال تلك اللحظة وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، حسبما أفادت رويترز.