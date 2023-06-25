بعد انسحاب فاجنر.. قوات أحمد الشيشانية ذراع بوتين العسكرية تتوجه لهذا الموقع

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بانسحاب قوات "أحمد" الشيشانية من مدينة روستوف الروسية، والتي وصلتها أمس لإيقاف تمرد قوات فاجنر.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم فورونيج، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، مغادرة قوات فاجنر المدينة الواقعة جنوبي روسيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين محليين، أنه تم رفع جميع قيود النقل في مدينة روستوف الروسية، بما في ذلك القيود المفروضة على الطرق السريعة.

وقال سيرجي تيورين، نائب وزير السياسة الإقليمية والاتصالات الجماهيرية بمدينة روستوف، إن محطات الحافلات والسكك الحديدية تعمل مثل الوضع العادي.

وانصرف مقاتلو "فاجنر" من محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بروستوف السبت، كما غادرت آلياتهم المدينة بمرافقة شرطة المرور.

فيما أعلنت وكالة طرق السيارات الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، استمرار فرض قيود على الطريق السريع M4 "دون" الرئيسي في منطقتي موسكو وتولا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يربط M4 موسكو بالجنوب، وأغلقته السلطات أمس السبت مع شق مقاتلي فاجنر طريقهم من روستوف.

وقالت الوكالة "وفقًا للقرارات السابقة التي اتخذت في المناطق، فإن تقييد حركة المرور على طول الطريق السريع في منطقتي تولا وموسكو لا يزال ساريًا".