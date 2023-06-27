يمتلك 1.6 مليار دولار في عمر الـ 28| تعرف على أصغر ملياردير عصامي في العالم

أوستن راسل، أصغر ملياردير عصامي في العالم، يؤكد على أن بناء عمل ناجح يتطلب وجود صفتين غير نادرتين بين البشر.





صافي ثروة تقدر بـ 1.6 مليار دولار

ويمتلك راسل البالغ من العمر 28 عاماً، صافي ثروة تقدر بـ 1.6 مليار دولار، وذلك بفضل شركته التكنولوجية الناشئة "Luminar Technologies" التي تُقدّر قيمتها السوقية حالياً بـ 2.4 مليار دولار.

وتأسست الشركة التي يديرها راسل منذ 11 عامًا عندما كان مراهقًا، وتعمل على تطوير أجهزة وبرامج تهدف إلى تشغيل السيارات ذاتية القيادة.



الانسحاب من جامعة ستانفورد

ولكن عدد قليل جداً من المراهقين أو الأشخاص في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، يمكنهم إطلاق هذا النوع من الأعمال والحفاظ عليه. إذ ساعدته زمالة "Thiel Fellowship" – وهي زمالة ابتكرها الملياردير، بيتر ثيل عبر مؤسسته حيث أعطت "راسل" 100،000 دولار للانسحاب من جامعة ستانفورد وتنمية شركته بدوام كامل.



الطاقة والعاطفة



ولكن بدلاً من التركيز على الخبرة التكنولوجية أو الفطنة التجارية، يعزو "راسل" الفضل في رحلته حتى الآن إلى صفتين مشتركتين بين الأجيال الشابة وهما: "الطاقة والعاطفة"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC".

وأشار "أوستن راسل"، مؤسس شركة "Luminar Technologies" وأصغر ملياردير عصامي في العالم، إلى أن الأشخاص في العشرينات من العمر يتمتعون بقدر كبير من الطاقة، وأنه يحاول الوصول إلى الحد الأقصى من ذلك.

وقال راسل في تصريح له: "أنا بالتأكيد لست استثناءً من ذلك، ولكن ربما يميزني أني أحاول الوصول إلى الحد الأقصى، وهذا مفيد للغاية".



الجيل الأكثر شغفاً

وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها شركة "SAP" عام 2020 وشملت 10000 شخص، أن جيل الألفية هو الأكثر شغفاً مقارنة بجيلي طفرة المواليد و"إكس". ويتصدر الآن جيل "Z" في هذا الجانب، والذي من المحتمل تجاوزه مستقبلاً مع ظهور الجيل التالي".

وقال راسل: "كان عمري 16أو 17 عاماً حينما شرعت في تنفيذ رؤيتي لإنشاء نوع جديد من أنظمة الليزر التي ستسمح للسيارات بأن تكون قادرة على قيادة نفسها. وكنت واثقاً من أنني سأتفوق على غوغل في هذا العالم، وجميع شركات صناعة السيارات الكبرى".







اليوم، لدى "Luminar" المئات من الموظفين. وقد تكون متاحة تقنية الشركة في سيارتك إذا كانت من تصنيع "مرسيدس-بنز" أو "فولفو"، ولكن راسل يعترف أيضاً بأن بناء مثل هذه الشركة يتطلب أكثر من مجرد الشغف والطاقة.

وقال لشبكة "CNBC" في عام 2018: "أعتقد أنني حفظت الجدول الدوري في سن الثانية تقريباً". "لقد كنت مهووساً بتعلم أشياء معينة ... أنواع المجالات العلمية”.

ويعتقد أوستن راسل، مؤسس شركة "Luminar Technologies" وأصغر ملياردير عصامي في العالم، أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر لديهم عقل أكثر انفتاحاً على العالم، وينظرون إلى الأمور بمنظور مختلف.

وفي تصريح له، قال راسل: "بعد ذلك، يبدو الأمر وكأنه، بمرور الوقت، ينغلق فقط، أو يتأصل الناس في طرق معينة للقيام بالأشياء. في كثير من الأحيان، عليك فقط التعامل مع المشكلات من منظور جديد"

