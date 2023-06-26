الأوقاف تكشف الاستعدادات النهائية لصلاة العيد

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن أن الوزارة لديها خطة عمل واضحة للاستعداد لعيد الاضحي، لافتا إلى إطلاق حملة تنظيف المساجد الأسبوع الماضي.

وأضاف هشام عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامح 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن تم إطلاق ساحات لصلاة العيد وتخصيص مساحات للسيدات وأخرى للرجال، لافتا إلى أن هناك خطبة موحدة في العيد.

واكمل الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الهدف من هذا تبسيط الخطبة وعدم الإطالة، وبهدف الذهاب لذبح الأضحية.





