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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: هيئة الأوقاف من الروافد المهمة الداعمة للاقتصاد

هيئة الأوقاف
هيئة الأوقاف

قال النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، إن هيئة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الأخيرة وأصبح رافدا من الروافد المهمة الداعمة للاقتصاد المصري ، بعد تحقيق أعلي نسبة أرباح في تاريخها.

وأكد " مصطفي " أن اعلان وزارة الأوقاف تحقيق "الهيئة" أعلى عائد سنوي منذ إنشائها خلال العام المالي الجاري بمليارين و266 مليون جنيه بزيادة قدرها 231 مليون جنيه عن العام الماضي، يؤكد حسن استثمار أصول الوقف والعمل علي تمنيتها.

وأشار الي أن وزير الأوقاف نجح في اختيار فريق كفء برئاسة المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس الهيئة الحالي المشهود له بالتفكير خارج الصندوق ، وهو ما ساهم في تعظيم موارد الهيئة ، خاصة انها استغلت جميع اصول الوقف في مختلف المحافظات وقامت بعمل شراكة لعدد من المشروعات مع المحافظين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ  باهتمام الدولة بشئون الوقف، وتنفيذ  توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بشأن الحفاظ على الوقف وحسن استثماره، وأن تكون جميع تعاملاته بالقيمة السوقية العادلة، لتحقيق شروط الواقفين بضوابطها الشرعية والقانونية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي منذ إنشائها خلال هذا العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م ( ٢ مليار و ٢٦٦ مليون جنيه ) أرباحا وإيرادات بزيادة  قدرها ( ٢٣١ مليون جنيه ) عن العام الماضي بنسبة زيادة قدرها ٣٥ ، ١١ ٪.

وأشارت إلي أن ذلك الإنجاز يأتي  لتحقيق لمزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة التي أعادت للوقف اعتباره وسخرت إمكاناتها وأدواتها لصيانته والحفاظ عليه ودعم وسائل وأدوات استثماره واستيداء حقوقه مؤكدة أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم وأن شرط الواقف كنص الشارع من حيث الالتزام به والوقوف عند حدوده ، وأن عائد ريع الوقف لمصارفه الشرعية وفق شروط الواقفين ، وأن جميع معاملاته تكون بالقيمة السوقية العادلة لصالح ما أوقف له أو عليه.

الأوقاف هيئة الاوقاف مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف السيسي

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