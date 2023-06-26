لضمه لأحد فرقها.. السعودية تتواصل مع ألكسندر لاكازيت

أكدت تقارير صحفية، أن المملكة العربية السعودية أرادت التعاقد مع ألكسندر لاكازيت قائد فريق أولمبيك ليون الفرنسي، للانتقال لأحد فرقها، خلال الموسم المقبل.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” البرازيلية، فإن السعودية تواصلت مع لاكازيت، حيث أرادوا معرفة إمكانية انتقال اللاعب إلى ذلك المشروع، لكن رود فعل المهاجم الفرنسي المخضرم لم تكن إيجابية، حيث لم يُظهر رغبة في مغادرة ليون.

وأوضح التقرير أن السعوديين لم تتح لهم الفرصة لتقديم عرض لـ لاكازيت حتى الآن، لكن المستقبل قد يجعل اللاعب منفتحًا لفكرة اللعب هناك، حيث أنه يقضي إجازته في الوقت الحالي.

يُذكر أن لاكازيت غادر أرسنال إلى ليون صيف العام الماضي، وسجل 31 هدفًا في 39 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي مع فريقه، وهو ثاني هدافي الدوري الفرنسي.