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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

صدى البلد

قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مصر سوق كبيرة للاستثمار، ولدى مصر عدد كبير من الشباب والقوى العاملة، الأمر الذي يثير غيرتنا في النرويج، كما لدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكي والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضافت هيلدا كليمتسدال خلال برنامج "لقاء خاص" مع الإعلامي شادي شاش على قناة "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس تتيح الكثير من الفرص ليكون هناك وقود أخضر لتصبح مصر هى محور الطاقة الخضراء للسفن لتعيزيز قطاع الشحن والنقل، من خلال قناة السويس.

أوضحت أن قطاع الطاقة النظيفة يهم كلا الطرفين، ومصر قريبة من أوروبا، بل هي المكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا، ولدينا علاقات قوية ومتنامية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، ونعزز هذه العلاقات عبر مذكرات تفاهم، مع وجود خطط طموحة ودراسات جدوى تظهر أن هذه المساعي يمكن تحقيقها.


وأكدت هيلدا كليمتسدال أن مصر تتمتع بالشمس والدفء والشواطئ الجميلة والكثير من الأشياء الأخرى، ونحب الذهاب لصعيد مصر فى الشتاء، كما تتمتع مصر بمميزات فريدة فى قطاع السياحة، ولديها الكثير من المناطق السياحية الخلابة، وهناك الكثير من الفرص فى مصر للاستثمار فى قطاع السياحة.

الهيدروجين الاخضر الأمونيا الخضراء الاستزراع السمكى القاهرة الإخبارية الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية

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