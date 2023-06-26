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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من الاحترار العالمي بعد أرقام قياسية جديدة

حرائق الغابات بسبب
حرائق الغابات بسبب الحرارة

حذرت دراسة جديدة من ارتفاع الحرارة في العالم، حيث سجّلت انبعاثات الغازات الدفيئة أرقاماً قياسية جديدة العام الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

حول ذلك، قالت  منظمة "إنردجي إنستيتيوت" في دراسة  لها : أنّ "الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1 بالمئة عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 بالمئة تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019".

وشكّل الوقود الأحفوري 82 % من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً.

وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0,8 بالمئة العام الفائت ووصلت إلى "أرقام قياسية جديدة"، وفق الدراسة.

وقالت رئيسة "إنردجي إنستيتيوت" جولييت دافنبور ""في العام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، من فيضانات مدمرة في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا، لكن لا تقدم حتى الآن".

 

ارتفاع الحرارة العالم إنبعاثات الغازات الدفيئة قياسية الوقود

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