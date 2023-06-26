تحذير من الاحترار العالمي بعد أرقام قياسية جديدة

حذرت دراسة جديدة من ارتفاع الحرارة في العالم، حيث سجّلت انبعاثات الغازات الدفيئة أرقاماً قياسية جديدة العام الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

حول ذلك، قالت منظمة "إنردجي إنستيتيوت" في دراسة لها : أنّ "الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1 بالمئة عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 بالمئة تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019".

وشكّل الوقود الأحفوري 82 % من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً.

وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0,8 بالمئة العام الفائت ووصلت إلى "أرقام قياسية جديدة"، وفق الدراسة.

وقالت رئيسة "إنردجي إنستيتيوت" جولييت دافنبور ""في العام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، من فيضانات مدمرة في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا، لكن لا تقدم حتى الآن".