هل يجوز للرجل صلاة العيد بجوار المرأة حتى لو كانت زوجته؟.. رد حاسم من وزير الأوقاف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفاصيل إقامة صلاة العيد الأضحى، مشيرا إلى أن صلاة العيد العام الحالي تقام وفق قواعد واضحة ومحددة.



وأضاف محمد مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الاثنين، أنه يمكن إقامة صلاة العيد في الساحات، وتكون على جزئين، جزء مخصص للرجال، وآخر مخصص للسيدات، لافتا إلى أنه لا يسمح بإقامة صلاة العيد في الزوايا.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا بد من وجود حاجز بين السيدات والرجال في صلاة العيد، وعدم وجود حاجز؛ مكروه هذه الصلاة، وتكون الصلاة باطلة عند الأحناف، حتى ولو كانت من الزوجة تصلي إلى جوار زوجها.