أكمل قرطام يحسم نيته في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، تفاصيل تدشين التيار الحر بمقر حزب المحافظين، مشيرا إلى أن هذا التيار له تفكير مختلف.



وأضاف أكمل قرطام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن هذا التيار لمجموعة احزاب تؤمن بالحرية أنها القيمة الأساسية، وتتمحور حول تدشين نظرية العقل الرشيد.



وتابع أكمل قرطام، أن نريد تغيير الدستور على المدى الطويل وعندما تسمح الأمور، مستدركاً أن نريد ضمانات لكي نرشح شخص للانتخابات الرئاسية، ومنها وجود مناديب توقع على صناديق الانتخابات، وجود كاميرات في اللجان الانتخابية.

وعن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رد قائلا، أن :"مش هفكر في الموضوع الا لما اشوف الضمانات، ولسه لما اشوف مين بينزل الانتخابات،

أحمد طنطاوي رجل مخلص وصادق وأمين ولم نتحدث معه في موضوع الانتخابات الرئاسية