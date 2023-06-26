عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بشن حملات لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع

الرقابة على الاسواق
الرقابة على الاسواق

أكد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن حملات رقابية من جانب جهاز حماية المستهلك واجهزة الدولة المختلفة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها خاصة مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك.

 زيادة سعر السلع والمنتجات الاخرى

وأوضح “أ بو زيد” لـ"صدى البلد"، أهمية التحرك لوقف التجار أصحاب الضمائر السوداء الذين يقومون برفع الاسعار بدون داعي للكسب الاموال مستغلين المناسبات والاعياد فى زياده سعر السلع والمنتجات الاخرى، لافتا الى أن الحكومة تقوم بدور كبير فى  توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب "أبو زيد" بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

احتكار السلع الغذائية إحتكار السلع الأسعار الاضحى المبارك السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

ترشيحاتنا

سعر عيار 14 اليوم 27-6-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

علاقة مشروعة ومحمد رمضان| ميمي جمال تكشف تفاصيل دخولها التمثيل.. شاهد

لمدة 3 أشهر..غلق كلي لكوبري 15 مايو لتوسعته وتطويره

عشر سنوات من التطور.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعبور نحو المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ