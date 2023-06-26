برلمانى يطالب بشن حملات لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع

أكد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن حملات رقابية من جانب جهاز حماية المستهلك واجهزة الدولة المختلفة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها خاصة مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك.

زيادة سعر السلع والمنتجات الاخرى

وأوضح “أ بو زيد” لـ"صدى البلد"، أهمية التحرك لوقف التجار أصحاب الضمائر السوداء الذين يقومون برفع الاسعار بدون داعي للكسب الاموال مستغلين المناسبات والاعياد فى زياده سعر السلع والمنتجات الاخرى، لافتا الى أن الحكومة تقوم بدور كبير فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب "أبو زيد" بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.