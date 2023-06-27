البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 27 يونيو

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء 70 جنيها تنفيذ 69 جنيها

سعر الساسو 80 جنيها

كتكوت ابيض 11 _ 12 جنيها

كتكوت ساسو 9 جنيهات

أمهات بيضاء 55 جنيها

وسجل سعر البيض الأبيض من 117 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 124 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 117 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 124 جنيهًا والبيض البلدي بين 116 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 135 جنيهًا.