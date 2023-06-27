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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 2.25 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الخضروات والفاكهة الرئيسية بسوق العبور، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:
الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 7.50 جنيه و8 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الفاصوليا بين 14 جنيها و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و7.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.50 جنيه و5.50 جنيه.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

ورق العنب البلدي بين 19 جنيها و25 جنيهًا.

البامية بين 24 جنيهًا و30 جنيهًا.

الثوم بين 18 جنيها و24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:
الليمون البلدي بين 12 و22 جنيها.

الفراولة 7 و10 جنيهات.

البطيخ 32 و40 جنيها.

تفاح مصري 8 و18 جنيهًا.

مانجو بلدى 9 و15 جنيهًا.

العنب البناتى الأصفر 9 و16 جنيها.

العنب البناتى الأحمر 12 و24 جنيهًا.

الكيوي 26 جنيها.

الكانتلوب 5 و11 جنيها.

الجنزبيل 40 و70 جنيهًا.

الخوخ البلدي العريشي 12 و28 جنيهًا.

مشمش صحراوي 20 و35 جنيهًا.

صدى البلد اسعار الخضروات الطماطم اسعار الخضروات والفاكهة

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