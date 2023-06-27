فيفو تعلن رسميا إطلاق هاتفها المميز للفئة المتوسطة vivo X90s

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها المميز للفئة المتوسطة vivo X90s، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من نيتها عن إطلاقه، حيث يقدم الهاتف مواصفات مميزة للشباب والطبقة المتوسطة، تشمل كاميرا وشاشة بقدرات فائقة وبطارية كبيرة ومعالج جيد.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo X90s يأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة، ودقة 1260 × 2800 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف فيفو vivo X90s كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة دقة 12 ميجابكسل بتقريب بصري 2x ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف فيفو vivo X90s بمعالج من نوع +Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك التايوانية مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR 5X سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف فيفو vivo X90s على بطارية كبيرة بسعة 4810 مللي أمبير في الساعة، تدعم معدل الشحن السريع بقوة 120 وات، مع نظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS 3 وخيارين جديدين للألوان: الأبيض والأخضر.