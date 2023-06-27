عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلال فيه الـ9 شهور.. طيار يفاجئ والدته بقيادة طائرتها لأداء مناسك الحج|فيديو

صدى البلد

فاجأ الطيار عبدالله محمد بهي والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها إلى لسعودية لـ أداء مناسك الحج، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو رائعًا لـ طيار مصري يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي تُقلها لأداء مناسك الحج، كشف الطيار تفاصيل الواقعة وكيف رتّب لتوثيق تلك اللحظة المؤثرة.


يعمل الطيار عبدالله محمد بهي مساعد طيار في شركة مصر للطيران، وكان يريد أن يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي ستُقلها لأداء مناسك الحج، ورتّب لذلك بالتنسيق مع زملائه من دون أن يخبرها، وأضاف أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتديًا زي الطيران الرسمي، وأبلغها أنه سيوصلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، وفق موقع "العربية. نت".

لحظة صعودها الطائرة المتجهة للأراضي المقدسة

وتابع الطيار عبدالله محمد بهي أن والدته صدقت هذه الرواية واقتنعت بها، وفوجئت لحظة صعودها الطائرة المتجهة للأراضي المقدسة بأنه ضمن الطاقم، وأنه في استقبالها عند باب الصعود، وهو ما كان واضحا في الفيديو المتداول والذي تم تصويره بواسطة أحد زملائه.

قال الطيار عبدالله محمد بهي (31 عامًا) إن والدته كانت سعيدة بتلك اللفتة وفخورة به، و أبلغها بما رتبه لها من مفاجأة لإسعادها، والتقط الصور معها، وكان سعيدًا بتحقيق رغبتها السابقة في أن تسافر معه على رحلة واحدة؛ ليتحقق حلمها وتسافر معه وتستقل طائرته لأداء فريضة الحج.

نشر عبدالله محمد بهي الفيديو على صفحته على إنستجرام، ورغم أن عدد متابعيه قليل، إلا أنه فوجئ برواج الفيديو وانتشاره الكثيف وتوالي الاتصالات عليه من أقاربه ومعارفه وأسرته وأصدقائه، مؤكدًا أنه كان في رحلة إلى أمستردام، وعقب عودته وبمجرد أن فتح هاتفه، توالت الاتصالات عليه لتخبره بالتفاعل الكبير الذي حظي به الفيديو.

تخرج الطيار عبدالله محمد بهي في كلية الطيران عام 2012، وعمل في "مصر للطيران" عام 2022، وانتظر 10 سنوات كي يحقق حلمه في أن يصبح طيارًا، وحقق حلمه الثاني وحلم والدته في أن يصحبها في رحلة معه.

حلال فيه الـ9 شهور

نال الفيديو إعجاب كثيرين وحصد ملايين المشاهدات، وانهالت التعليقات التي أعجبته، وكان التعليق الأبرز هو "حلال فيه الـ9 شهور"، إشارة إلى فترة حمل والدته فيه، كما أعجبته تعليقات أخرى مثل "ما شاء الله، وأنا لو مكانك أَفسحها بالطائرة".

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وتأثرهم بهذا المشهد، , قال أحدهم معلقا: "ما شاء الله.. يا لله حسيت بالفخر وأنا مالي دخل الله يخليه لها ويبلغها فيه".
 

الطيار عبدالله محمد بهي عبدالله محمد بهي مصر للطيران الطائرة المتجهة للأراضي المقدسة مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

دعاء واحد قاله النبي جبر الله بخاطره ..ردده لمغيب شمس يوم عرفة

ترشيحاتنا

26 يوليَو محاكمة طبيب الحرام بروض الفرج

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

فضائل الحج والعمرة .. ربنا هينجيك من الفقر ويغفر لك كل ذنوبك

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب.. ردده بهذه الكيفية عن النبي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-6-2023

غرامة 100 ألف جنيه .. احذر اختراق البريد الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ