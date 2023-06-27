حلال فيه الـ9 شهور.. طيار يفاجئ والدته بقيادة طائرتها لأداء مناسك الحج|فيديو

فاجأ الطيار عبدالله محمد بهي والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها إلى لسعودية لـ أداء مناسك الحج، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو رائعًا لـ طيار مصري يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي تُقلها لأداء مناسك الحج، كشف الطيار تفاصيل الواقعة وكيف رتّب لتوثيق تلك اللحظة المؤثرة.



يعمل الطيار عبدالله محمد بهي مساعد طيار في شركة مصر للطيران، وكان يريد أن يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي ستُقلها لأداء مناسك الحج، ورتّب لذلك بالتنسيق مع زملائه من دون أن يخبرها، وأضاف أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتديًا زي الطيران الرسمي، وأبلغها أنه سيوصلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، وفق موقع "العربية. نت".

لحظة صعودها الطائرة المتجهة للأراضي المقدسة

وتابع الطيار عبدالله محمد بهي أن والدته صدقت هذه الرواية واقتنعت بها، وفوجئت لحظة صعودها الطائرة المتجهة للأراضي المقدسة بأنه ضمن الطاقم، وأنه في استقبالها عند باب الصعود، وهو ما كان واضحا في الفيديو المتداول والذي تم تصويره بواسطة أحد زملائه.

قال الطيار عبدالله محمد بهي (31 عامًا) إن والدته كانت سعيدة بتلك اللفتة وفخورة به، و أبلغها بما رتبه لها من مفاجأة لإسعادها، والتقط الصور معها، وكان سعيدًا بتحقيق رغبتها السابقة في أن تسافر معه على رحلة واحدة؛ ليتحقق حلمها وتسافر معه وتستقل طائرته لأداء فريضة الحج.

نشر عبدالله محمد بهي الفيديو على صفحته على إنستجرام، ورغم أن عدد متابعيه قليل، إلا أنه فوجئ برواج الفيديو وانتشاره الكثيف وتوالي الاتصالات عليه من أقاربه ومعارفه وأسرته وأصدقائه، مؤكدًا أنه كان في رحلة إلى أمستردام، وعقب عودته وبمجرد أن فتح هاتفه، توالت الاتصالات عليه لتخبره بالتفاعل الكبير الذي حظي به الفيديو.

تخرج الطيار عبدالله محمد بهي في كلية الطيران عام 2012، وعمل في "مصر للطيران" عام 2022، وانتظر 10 سنوات كي يحقق حلمه في أن يصبح طيارًا، وحقق حلمه الثاني وحلم والدته في أن يصحبها في رحلة معه.

حلال فيه الـ9 شهور

نال الفيديو إعجاب كثيرين وحصد ملايين المشاهدات، وانهالت التعليقات التي أعجبته، وكان التعليق الأبرز هو "حلال فيه الـ9 شهور"، إشارة إلى فترة حمل والدته فيه، كما أعجبته تعليقات أخرى مثل "ما شاء الله، وأنا لو مكانك أَفسحها بالطائرة".

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وتأثرهم بهذا المشهد، , قال أحدهم معلقا: "ما شاء الله.. يا لله حسيت بالفخر وأنا مالي دخل الله يخليه لها ويبلغها فيه".

