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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أقلل ساعات العمل.. نجيب ساويرس: لن أترشح لرئاسة الأهلي

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

كشف  نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مدى احتمالية ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة النادي الأهلي.

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نجيب ساويرس: سأشجع هذا النادي عندما يلعب أمام زد

وقال نجيب  ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك عدة أسباب تحول دون ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، ومنها أنه ليس متفرغا لإدارة شئون النادي، خاصة وأنه يحاول تقليل عدد ساعات العمل.

 وتابع نجيب ساويرس :" لدينا مشكلة كبيرة في ملف خصخصة الأندية في مصر، على الرغم من تواجد أندية خاصة كثيرة في مختلف دول العالم ".

 واكمل نجيب ساويرس:" لما الأهلي هيلعب مع نادي زد؛ هشجع الأهلي، وأنا مشجع أهلاوي من زمان، ولدي ذكريات كثيرة مع النادي الأهلي.

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