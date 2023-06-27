أقلل ساعات العمل.. نجيب ساويرس: لن أترشح لرئاسة الأهلي

كشف نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مدى احتمالية ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة النادي الأهلي.

وقال نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك عدة أسباب تحول دون ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، ومنها أنه ليس متفرغا لإدارة شئون النادي، خاصة وأنه يحاول تقليل عدد ساعات العمل.

وتابع نجيب ساويرس :" لدينا مشكلة كبيرة في ملف خصخصة الأندية في مصر، على الرغم من تواجد أندية خاصة كثيرة في مختلف دول العالم ".

واكمل نجيب ساويرس:" لما الأهلي هيلعب مع نادي زد؛ هشجع الأهلي، وأنا مشجع أهلاوي من زمان، ولدي ذكريات كثيرة مع النادي الأهلي.