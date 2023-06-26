نجيب ساويرس: سأشجع هذا النادي عندما يلعب أمام زد

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال، على صعود نادي زد إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" مبسوطين بتجربة الأندية الجديدة في مصر مثل نادي زد ".

وأضاف نجيب ساويرس :" دخول الشباب الصغير في الرياضة يبعدهم عن أي شيء سلبي ".

وتابع نجيب ساويرس :" لدينا مشكلة كبيرة في ملف خصخصة الأندية في مصر ، على الرغم من تواجد اندية خاصة كثيرة في مختلف دول العالم ".

واكمل نجيب ساويرس:" لما الأهلي هيلعب مع نادي زد هشجع الأهلي وأنا مشجع أهلاوي من زمان ولدي ذكريات كثيرة مع النادي الأهلي ".