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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ساويرس: تقنية الذكاء الاصطناعي مش ممكن تنجح في حل محل الإنسان

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 استبعد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فكرة أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر، ويأخذ مكانهم، قائلًا: "تقنية الذكاء الاصطناعي مش ممكن تنجح في أنها تاخد مطرح الإنسان لإن معندهاش عاطفة ولا ابتكار ولا روح".

نجيب ساويرس: سأشجع هذا النادي عندما يلعب أمام زد

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "تقنية الذكاء الاصطناعي قد تؤدي في النهاية إلى فقدان الكثير من فرص العمل ولو اتحطت في يد الإجرام هتساعد الإجرام والإرهاب وده الخطر اللى فيها لإنه سهل استخدامها، لو وقعت في إيد شريرة هتمثل خطر وده خوفي

 

وتحدث نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن مدى إمكانية عودة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مرة أخرى .

 

وقال نجيب ساويرس:" كل من انتقد المهرجان تحدث عن فساتين الفنانات فقط ولم يتحدث عن الأفلام والأعمال الفنية المشاركة في المهرجان ".

 

 وتابع نجيب ساويرس:" مهرجان الجونة السينمائي سيعود مرة أخرى لأن الناس محتاجة فرحة ".

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