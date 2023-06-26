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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجيب ساويرس: مهرجان الجونة هيرجع تاني.. الناس عايزة فرحة

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

تحدث نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن مدى إمكانية عودة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مرة أخرى .

 

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وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  كان هناك نقد إعلامي لمهرجان الجونة بشكل غير مبرر ".

 

 وأضاف نجيب ساويرس:" كل من انتقد المهرجان تحدث عن فساتين الفنانات فقط ولم يتحدث عن الأفلام والأعمال الفنية المشاركة في المهرجان ".

 

 وتابع نجيب ساويرس:" مهرجان الجونة السينمائي سيعود مرة أخرى لأن الناس محتاجة فرحة ".

 

 وأكمل نجيب ساويرس:" عادل إمام مش بيحضر مهرجانات ولما جالنا في إحدى دورات المهرجان  كان تقدير منه لنا، ولن يستطيع ان يحضر المهرجان في دورته الجديدة"، مضيفا:" عادل إمام بخير وبصحة جيدة ".

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