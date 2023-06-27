عبدالجليل: أيمن أشرف الأصلح للانضمام للزمالك.. ومباراة مصر ومالي صعبة



أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق, أن أيمن أشرف هو الأصلح للانتقال لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن أحمد أيمن منصور أيضا لاعب جيد.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأفضل للزمالك هو ضم ايمن اشرف بسبب خبراته، وهو أفضل بكل تأكيد من احمد ايمن منصور للفريق الأبيض".

وأضاف: "مباراة منتخب مصر ومالي صعبة للغاية، خصوصا أن المنافس لديه عناصر مميزة".

وواصل: "ميكالي قدم مباراة جيدة مع منتخب مصر امام النيجر، لكن كان المشكلة في احراز الاهداف واللمسة الأخيرة لم نكن موفقين".