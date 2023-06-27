ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يدرس إمكانية تعديل نظام النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وذكر موقع “spor time” المغربي، أن المكتب التنفيذي للكاف سيعقد اجتماعا في كوتونو عاصمة بنين، على هامش التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، للحسم في المقترح الذي تقدمت به اللجنة المنظمة، بشأن إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي بنظام البطولة المجمعة، والتي ستنطلق فعالياتها في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الكاف يعاني من أزمة مالية إلى جانب عدم نجاحه “حتى الآن” في إيجاد راعي رسمي لمسابقة دوري السوبر الإفريقي، والتي من المنتظر أن تستنزف أموالا طائلة، بسبب الجوائز المالية الكبيرة التي رصدت للأندية المشاركة فيها، علما بأن اللجنة المنظمة أكدت أن المباراة الواحد ستحتاج تكلفة تفوق 200 ألف دولار لتنظيمها.

الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي:

ولفت أن البطولة ستقام بمشاركة الأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأنييمبا النيجيري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني.