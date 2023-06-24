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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي.. رئيس الكاف يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

موتسيبي والخطيب
موتسيبي والخطيب

كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقال موتسيبي في تصريحات أبرزتها صحيفة “المنتخب المغربية”:" دوري السوبر الأفريقي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف:" بعض الرعاة تحدثوا معنا حول تاريخ دوري السوبر في أوروبا وأنه لم يكن جيدا، وبالتالي فإن إطلاق نفس الاسم على البطولة في إفريقيا يعطي انطباعا سلبيا، وهو ما يجعلنا نفكر جديا في تغيير اسم البطولة".

وتابع:" كل لاعب عليه أن يلعب ليربح أكبر قدر من المال لأن كرة القدم عمرها قصير، ونحن نعمل على زيادة الموارد المالية والاستثمار في ملاعب كرة القدم".

الأندية المشاركة:

ووفقا للصحيفة المغربية ستقام بطولة دوري السوبر الإفريقية بمشاركة 8 أندية في دوري السوبر الأفريقي وهي: الأهلى المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، سيمبا التنزاني، حورويا الغيني.

دوري السوبر الإفريقي كاف باتريس موتسيبي الأهلى الوداد

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