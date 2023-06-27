الكشف على 1526 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين 25 ، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 1526 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم عيادة واحدة متنقلة: ( تنظيم اسرة ) و 10 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة 158

أطفال 233

جراحة 177

أنف وأذن 195

عظام 212

اسنان 141

جلدية 181

رمد 117

نسا وتنظيم أسرة 112

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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