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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1526 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين  25 ، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز  مركز ميت غمر  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 1526 مريضاً  . وضمت  11 عيادة  منهم عيادة واحدة متنقلة: ( تنظيم اسرة ) و 10 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي : 
باطنة                         158
أطفال                        233 
جراحة                        177  
أنف وأذن                    195
عظام                          212
اسنان                          141
جلدية                         181
رمد                            117                              
نسا وتنظيم أسرة          112

كما تم إجراء عدد   253 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  106 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار   5 قرارات  للعلاج على نفقة دولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34  ندوة تثقيفية ، و  125 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة

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