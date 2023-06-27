الكشف على 1526 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى الاحد و الاثنين 25 ، 26 يونيو 2023 في قرية ميت العز مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
حيث تم توقيع الكشف على 1526 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم عيادة واحدة متنقلة: ( تنظيم اسرة ) و 10 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد جاء بيان القافلة كالتالي :
باطنة 158
أطفال 233
جراحة 177
أنف وأذن 195
عظام 212
اسنان 141
جلدية 181
رمد 117
نسا وتنظيم أسرة 112
كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 106 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 86 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية ، و 125 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.