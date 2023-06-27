مشاهد مهيبة لضيوف الرحمن بعد أدائهم صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة

بثت فضائية الإخبارية السعودية مقطع فيديو تحت عنوان - "من كل فج عميق" - مشاهد مهيبة لضيوف الرحمن بعد أدائهم صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة في مشعر عرفات.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية ، أفادت بأن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة تمت بنجاح .

وذكرت الوزارة السعودية، بحسب صحيفة سبق السعودية، أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%.

كما لفتت إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأتمت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.

