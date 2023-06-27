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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صاحب تصميمات الخط الثالث بالمترو.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد مكاوي

الفنان التشكيلي الراحل
الفنان التشكيلي الراحل د. محمد مكاوي

غيب الموت الفنان التشكيلي د. محمد مكاوي عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، وصاحب تصميمات محطات الخط الثالث بمترو الأنفق بالقاهرة.

وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض السرطان استمر على مدار عام، بحسب ما أكدته ابنته رنا مكاوي لـ "صدى البلد" في وقت سابق.

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انقسمت مسيرته بين العمل الفني والأكاديمي، وكان أبرزها تصميماته لمحطات المترو، والتي انفرد "صدى البلد" بنشرها قبل الافتتاح الرسمي لافتتاح محطات مترو جديدة بالخط الثالث وكانت تحمل اسمه وتوقيعه.

تصميمات محمد مكاوي لمترو الأنفاق

على مدار 24 عاما، صمم العديد من محطات المترو، حيث بدأت رحلته مع جداريات مترو الخط الثالث أواخر التسعينات.

كان تصميم محطات المترو بالخط الثالث، من أهم أعمال الفنان محمد مكاوي، باعتبارها عمل عظيم وقومي، حيث تُعرض تصميماته بالقاهرة بأكملها.

نجح في تنفيذ تصميمات مترو الخط الثالث باستخدام خامات محلية وهي سيراميك مصنع في مصر،"موزايك" مصري يستطيع تحمل الظروف الجوية تحت الأرض ومرور الزمن.

وعن أحدث محطات مترو تم افتتاحها من تصميمه، استطاع أن يجد علامة لكل منطقة، واعتمد في تصميم محطة ماسبيرو جمع الرموز الموجودة بها مثل مبنى ماسبيرو ولكن عند التصميم كان نهرالنيل هو البطل وموكب الشمس واحتفالية للسيدات المصريات على الدف بالشكل المصري القديم.

أما تصميم محطة الزمالك التي أبرز رموزها كلية فنون جميلة وتربية موسيقية، استغرقت منه المجهود الأكبر لتوافر عناصر الموسيقى والفنون التشكيلية وفي نفس الوقت مع الحفاظ على القيم والتبسيط وعدم زحام التكوينات وهي الفلسفة العامة المتبعة في تصميم الخط الثالث بالمترو.

محمد مكاوي محمد مكاوي الفنان التشكيلي

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