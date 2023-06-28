تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

سيطر الحزن والرعب على وجوه أسر ضحايا عقار الإسكندرية المنهار شرقي المحافظة، حيث كشف شهود عيان عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، شرقي الإسكندرية، حيث أكدوا وجود مخالفات في أعمال البناء بالطابق الأرضي والطابق الأخير.

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وقال شهود عيان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أحد السكان قام بتكسير بعض الأعمدة أسفل العقار، بينما قام آخر ببناء الطابق الأخير مرة أخرى عقب إزالته، وفقًا لقرار الحي.

وأضاف شهود عيان أن هناك شكاوى كثيرة تقدم بها بعض السكان إلى الحي للمعاينة حول الأعمال المخالفة داخل العقار، لكن لم يحرك أحد ساكنًا حول تلك المخالفات.

وأوضح أحد أهالي المفقودين أن السكان سمعوا صوت طقطقة بالعقار وهرع الجميع خارج العقار، مشيرة إلى أن أحد السكان كان يساعدهم ولكن للأسف لم ينج من الواقعة، وينتظر خروج جثمانه من تحت الأنقاض.

وقد انتشلت قوت الحماية المدنية 3 ضحايا حتى الآن، بعد بحث دام 24 ساعة، حيث انتشلت القوات الضحية الثالثة صباح اليوم، الأربعاء.

وانتشلت قوات الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ثاني ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد أكثر من 12 ساعة من البحث.