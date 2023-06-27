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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الجامعة على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة .

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كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة. مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين، بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية. مشدداً على ضرورة توفير عدد كاف من الأسرّة لتجنب حدوث أي أزمات خلال اجازة العيد .

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