الكشف عن حقيقة استعداد قوات حلف الناتو للتدخل في حرب أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا جونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن الخط الأحمر الوحيد الذي لن تتخطاه الدول الأوروبية في سياق أوكرانيا هو الدخول المباشر في الصراع.

وقالت أرانشا، في مقابلة مع صحيفة “إل بريديكو”، "الخط الأحمر الوحيد الذي لن نتجاوزه والذي حددناه منذ البداية هو الدخول في الحرب. هذا هو الخط الوحيد الذي حددناه بوضوح أننا لن نتجاوزه. من الواضح، ما لم يكن هناك هجوم على أراضي الناتو“.

وأشارت أرانشا جونزاليس لايا، إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي بالنسبة لأوكرانيا هو الضمانات الأمنية الملموسة والدعم للدفاع عنها.

وقالت: ”هذا ما تحتاجه الآن… وليس الالتزامات العامة التي تم التعهد بها في القمم السابقة، حيث كان هناك مجال كبير للتفسير. وأعتقد أن هذا ما يعمل عليه الأمين العام مع أعضاء الناتو”.