رسميا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد أدريان رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الفرنسي أدريان رابيو لمدة موسم واحد.

وقال نادي يوفنتوس في بيان رسمي:" جدد أدريان رابيو عقده معنا حتى 30 يونيو 2024، وهو مستعد لتجربة المزيد من المشاعر داخل البيانكونيري".

وكان أدريان رابيو انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2019، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض رابيو 177 مباراة بقميص نادي يوفنتوس منذ انضمامه في 2019، سجل 17 هدفا وحقق 3 ألقاب محلية مع السيدة العجوز.

يذكر أن فريق يوفنتوس أنهى مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بعد خصم 10 نقاط منه بسبب اتهام النادي بكسب غير شرعي لرأس المال.