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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

محمد بن راشد
محمد بن راشد

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمة الاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب الحساب الرسمي لمحمد بن راشد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام.

وأضاف: "يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة .. ودعاؤهم واحد .. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته .. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام .

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