غرامات مالية.. مستأجرو إحدى ساحات انتظار السيارات بحي الزيتون يستغيثون بالمسئولين

قدم عشرات من مستأجرى وشاغلى ساحة انتظار السيارات أسفل كوبرى العزيز بالله، بشكواهم عبر موقع “صدى البلد”، بسبب تأجير الساحة لأحد الأشخاص دون إخطار الشاغلين المتعاقدين مع الحى منذ سنوات طويلة.

وقالوا في شكواهم: “قام المستأجر الجديد وأحد الموظفين بإدارة الساحات بحى الزيتون بمحاولة إخراج السيارات من مكانها والتهديد باستخدام ونش دون قرار أو سلطة أو اختصاص وبما اننا متعاقدون مع الحى رفضنا ولم يتم اخطارنا بفسخ العقد، وطالبونا بدفع غرامات مادية”.

الشاكون عنهم:

محمد صلاح الدين 01095509999

ايمن عابد 01113120000

رمزى عطا الله 01113120000

ماجد شكرى 01507027770

رامى كريم 01228587184

محمد العجوز 01226509254

وائل حسنى 01223713810



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