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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غرامات مالية.. مستأجرو إحدى ساحات انتظار السيارات بحي الزيتون يستغيثون بالمسئولين

صدى البلد

قدم عشرات من مستأجرى وشاغلى ساحة انتظار السيارات أسفل كوبرى العزيز بالله، بشكواهم عبر موقع “صدى البلد”، بسبب تأجير الساحة لأحد الأشخاص دون إخطار الشاغلين المتعاقدين مع الحى منذ سنوات طويلة.

وقالوا في شكواهم: “قام المستأجر الجديد وأحد الموظفين بإدارة الساحات بحى الزيتون بمحاولة إخراج السيارات من مكانها والتهديد باستخدام  ونش دون قرار أو سلطة أو اختصاص وبما اننا متعاقدون مع الحى رفضنا ولم يتم اخطارنا بفسخ العقد، وطالبونا بدفع غرامات مادية”. 

الشاكون عنهم:
محمد صلاح الدين  01095509999
ايمن عابد   01113120000           
 رمزى عطا الله 01113120000           
ماجد شكرى   01507027770
رامى كريم     01228587184           
محمد العجوز 01226509254
وائل حسنى   01223713810
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 انتظار السيارات حل مشاكل المواطنين ساحة انتظار السيارات

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