البشرية لن تتعافى.. تحذير صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانز كلوج، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 36 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية يعانون من "كوفيد طويل" خلال السنوات الثلاث الأولى من الوباء.

وقال كلوج: "وفقا للتقديرات... ربما عانى حوال 36 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية من "كوفيد طويل" خلال السنوات الثلاث الأولى من الوباء. هذا حوالي واحد من كل 30 أوروبيا على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: “إذا لم يكن من الممكن تطوير طرق لتشخيص وعلاج "فيروس كورونا الطويل"، فلن تتعافى البشرية أبدا من الوباء”.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تستعد لمواجهة زيادة انتشار الأمراض الفيروسية مثل حمى الضنك وزيكا وشيكونجونيا بسبب ظاهرة “إل نينيو” الجوية في عامي 2023 و2024.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أفادت ببدء ظاهرة “إل نينيو” في المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن تتسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة في كوكب يزداد احترارًا بالفعل بسبب تغير المناخ.

وأكد علماء أمريكيون أن ظاهرة “إل نينيو” بدأت، وقالوا إنه من المرجح أن تجعل عام 2024 أكثر الأعوام سخونة في العالم.