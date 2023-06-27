خبير تنمية بشرية يعلق على «دروس الابتسامة» لليابانيين بعد انتهاء كورونا| تفاصيل

علق الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية على الدروس التي يتلقاها اليابانيون؛ لمساعدتهم على الابتسامة، قائلا: "الابتسامة جزء لا يتجزأ من ثقة الإنسان بنفسه"، وهي علامة من علامات القوة، بشرط أن تكن نابعة من داخل الفرد، وليست مصطنعة.

وأوضح طارق إلياس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن تَصَنُّعْ الابتسامة، يجعلها مع الوقت، تظهر على علامات الوجه بأنها “علامات غضب” وليست سعادة.

وأشار طارق إلياس، إلى أن اليابان تحاول الآن بهذه التمارين، أن تغير ملامح الوجه من التعاسة إلى استرجاع الابتسامة بعد جائحة كورونا، منوها بأنهم يحاولون من خلال هذه التمارين، أن يتركوا حالة الغضب الدائم نتيجة جديتهم والتزامهم الشديد الذي حول حياتهم بهذا الشكل.

ضرورة البعد عن البؤساء

وتابع، أن أحد أهم هذه التمارين، هو أن يسير الشخص لفترة بمفرده، وبخطوات متوسطة؛ لاكتمال الدورة الدموية، ومساعدة الفرد على تذكر أشياء قد تسعده، مؤكدا ضرورة البعد عن البؤساء.

