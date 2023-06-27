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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بسبب تصريحات سفير تل أبيب بأوكرانيا

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

أفادت وكالة تاس الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في موسكو بسبب تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأوكراني للحصول على توضيح بعدما اتهمت سفارته الحكومة الإسرائيلية باعتماد "موقف موالٍ لروسيا بشكل واضح" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء ملاحظاته المتكررة حول السياسة الإسرائيلية، استدعي السفير يفجين كورنييشوك للاستيضاح إلى وزارة الخارجية في الثالث من يوليو".

وأضافت: "تواصل الحكومة الإسرائيلية دفع التعاون مع أوكرانيا على النحو المتفق عليه بين الدولتين"، متابعة أن "سلوك السفير لا يفيد".

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