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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ4 مليارات روبل.. روسيا تفرض غرامات مالية كبيرة على شركة جوجل الأمريكية

جوجل
جوجل

أعلنت محكمة الصلح الروسية، اليوم الثلاثاء، تغريم شركة جوجل "عملاق التكنولوجيا الأمريكي" 4 مليارات روبل (47 مليون دولار) لتأخرها في دفع غرامة فرضتها خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية عليها في وقت سابق، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت المحكمة في بيان لها: "يجب على شركة جوجل دفع 4 مليارات روبل إضافية للميزانية الروسية"، لافتا إلى أن محكمة الصلح الروسية في منطقة بريسنينسكي في موسكو أصدرت اليوم حكمًا بفرض غرامة مضاعفة على شركة جوجل الأمريكية بالإضافة إلى مبلغ الغرامة الأصلي الذي فرضته دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، والتي لم يدفعه في الوقت المناسب.

وفي فبراير 2022، أثبتت خدمة مكافحة الاحتكار في روسيا أن القواعد المتعلقة بتشكيل وتعليق وحظر الحسابات وتداول محتوى المستخدمين على يوتيوب غير شفافة ومتحيزة ولا يمكن التنبؤ بها، نتيجة لذلك فرضت إدارة كافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة على شركة جوجل بمبلغ يزيد عن 2 مليار روبل.

وقال بيان إدارة كافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، إن الشركة الأمريكية حاولت استئناف قرار وأمر الخدمة، وكذلك حكم فرض الغرامة، لكن محكمة الاستئناف التاسعة أيدت شرعية القرار الذي صدر في وقت سابق.

ووفقا للقرار ما لم تدفع جوجل الغرامة في غضون 60 يومًا بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ، ستنقل الخدمة المعلومات إلى ضباط إنفاذ المحكمة لاسترداد المبلغ، ومواد القضية إلى المحكمة لمضاعفة العقوبة.

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