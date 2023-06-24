جوجل تعلن استثمار 10 مليارات دولار في الهند وبناء نموذج موحد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Google جوجل أنها بصدد استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الرقمنة الهندي، كما أكدت الشركة على أنها ستفتتح مركز عملياتها العالمي للتكنولوجيا المالية في GIFT City بولاية غوجارات الهندية.

وفي لقاء جمع بين ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيويورك خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية، أشاد بيتشاي برؤية رئيس الوزراء لـ “الهند الرقمية”، وهي حملة رائدة يقودها مودي لضمان إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا.

وقال بيتشاي "كانت رؤية رئيس الوزراء لـ “الهند الرقمية” سابقة لعصره بكثير ، وأنا الآن أراها كمخطط تتطلع إليه الدول الأخرى".

وتابع بيتشاي: “تشرفت بلقاء رئيس الوزراء، مودي، وتباحثنا بشأن استثمار جوجل 10 مليارات دولار في صندوق الرقمنة الهندي".

وكان بيتشاي خلال زيارته العام الماضي للهند، قال إن “خطة استثمار جوجل في الهند تتضمن جهودنا لبناء نموذج موحد للذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على التعامل مع أكثر من 100 لغة هندية عبر الكلام والنص، وهو جزء من جهودنا العالمية لتقديم 1000 لغة يتم التحدث بها في العالم إلى الإنترنت ومساعدة الأشخاص في الوصول إلى المعرفة والمعلومات”. وفقا لـ The Economic Times.



من ناحية أخرى، قال رجل الأعمال، إيلون ماسك إن شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن، مشيرا أنه يأمل في جلب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، Starlink ستارلينك إلى الهند أيضًا، وذلك عقب اجتماعه مع مودي في نفس الزيارة.