ضربة قوية للدولار.. روسيا تبدأ التعامل بالعملات المحلية مع الهند

أعلن بنك سبير الروسي، اليوم الثلاثاء، أن فرع البنك في الهند فتح أول حساب له بالعملة الهندية "الروبية" خاص لشركة روسية.

قالت الخدمة الصحفية لمنظمة الائتمان في بيان يوم الثلاثاء إن فرع سبير في الهند فتح أول حساب روبية خاص غير مقيم لشركة روسية.

وقال البنك الروسي في البيان: "فتح فرع سبير في الهند أول حساب خاص بالروبية لشركة روسية"، ولفت إلى أنه لابد من عمل الحسابات بالعملة الهندية للعمل في أسواق الأسهم والسلع الهندية وإجراء استثمارات في البلاد، وإعادة الأرباح التي تم الحصول عليها إلى روسيا.

أضاف البيان إن الشركات التي تفتح هذه الحسابات مرخصة كمستثمرين أجانب، حيث يمكنهم التداول، بما في ذلك نيابة عن عملائهم، في أسهم وسندات الكيانات الهندية، ووحدات صناديق الاستثمار، والأوراق المالية العامة والخاصة، والوصول إلى العقود الآجلة المتداولة في البورصة، ومقايضات أسعار الفائدة.

وأوضح بيان البنك الروسي، أن المؤسسات المالية المصرح لها حسب الأصول، بما في ذلك فرعنا، هي التي لها الحق في فتح حسابات خاصة. كمشارك في أنظمة الدفع الروسية والهندية".

وأشار البيان إلى أن البنك يوفر خيارات تحويل الروبل السلس مع التحويل المباشر إلى العملة الهندية "الروبية"، وهو أمر مريح للغاية وفعال بالنسبة لـ عملاؤنا.

وتابع البيان: "ليس لدينا أدنى شك في أن خدماتنا الجديدة ومبيعات البضائع المتزايدة بين روسيا والهند ستوفر لعملاء بنك سبير والمستثمرين الروس دخولًا مباشرًا إلى السوق الهندية"،

وأشار إلى أن سبير تعتبر الهند واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين الروس.