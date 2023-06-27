إعلان عاجل من روسيا بشأن اجتماع ممثلي القوى النووية الخمس في مصر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع ممثلي القوى النووية الخمس في القاهرة لا يمكن اعتباره تحضيرات لاجتماع القادة.

وقال بيسكوف، ردا علي سؤال حول ما إذا كان اجتماع ممثلي القوى النووية الخمس في القاهرة يمكن اعتباره تحضيرا لاجتماع القادة: "لا، لا يمكن اعتباره ذلك".

وكانت الولايات المتحدة كشف مؤخرا أنها نظّمت اجتماعا لخبراء من الدول النووية الخمس الكبرى، منتصف الشهر الجاري في القاهرة، لبحث "المبادئ والحد من المخاطر الاستراتيجية"، في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.