دفعة تنموية جديدة| نواب يبرزون أكبر المكاسب من زيارة رئيس وزراء الهند لمصر

النائب عبد الوهاب خليل: زيارة رئيس وزراء الهند ينتج عنها مستويات جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين

زيارة رئيس الوزراء الهندي دفعة تنموية جديدة في العلاقات الثنائية.. ويؤكد: عكست تعاظم دور مصر بالمنطقة

استضافة الرئيس السيسى لرئيس وزراء الهند تبرز قوة مصر الخارجية

زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى مصر، والتي تعمق مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي أطلقت خلال زيارة الرئيس السيسي للهند يناير الماضي، في ذكرى تأسيس أول دستور للبلاد.

وقال النواب، إن الزيارة تمثل دفعة تنموية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى التبادل التجاري، كما عكست تعاظم دور مصر بالمنطقة،

وأكد النائب عبد الوهاب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمجلس النواب، أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي مودي إلى مصر، لها أهمية كبيرة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية التي دشنتها مصر والهند في شهر يناير الماضي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على دعوة خاصة في عيد الجمهورية وهو ذكرة أو دستور هندي، والذي يعكس التطور والطفرة الكبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين.

وقال "خليل"، في تصريح له، إن مصر والهند تربطهما علاقات تاريخية، تطورت مؤخرًا ودخلت في منعطف جديد، مع زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الهند، والتي نتج عنها رفع مستوى العلاقات بين البلدين إللى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب اتخاذ قرار برفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار سنويا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الزيارة التي يقوم بها "مودي" للقاهرة في الوقت الراهن، مستويات أخرى من التعاون والشراكة بين البلدين.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العلاقات المصرية الهندية، شهدت تطورًا كبيرًا على مستويات مختلفة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدًا على ما تتميز وتنفرد به تلك العلاقة الجيدة بين البلدين، ودورها في تحقيق طموحات الشعبين.

ونوه النائب عبد الوهاب خليل، بأن زيارة :مودي" تمثل أهمية على الصعيد السياسي، لاسيما في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، وضرورة بناء توافق حول القضايا الإقليمية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة استغلال تلك العلاقات الجيدة في العمل على استقرار الأوضاع وجابهة التحديات الناجمة عن الصراعات السياسية، بالأخص تحديات الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها، عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية والحرص على الارتقاء بها لشراكة استراتيجية متكاملة، لاسيما وأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط العديد من الأحداث العالمية، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، ما يتطلب طرق جميع الأبواب لتعزيز وتنويع التدفقات الاستثمارية، معتبرا أن تلك الزيارة ستكون بمثابة دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والاستفادة من قوة مصر وتأثيرها فى محيطها العربى والأفريقى.

وأشار "عمار"، إلى أن تلك الزيارة التاريخية تأتي تتويجًا للعلاقات القوية التي تربط بين شعبي البلدين، خاصة مع ما شهدته من التوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدت توجيه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، وهو ما يترجم ثقل مصر سياسيا واقتصاديا بالساحة الدولية، وتعاظم دورها في الاقتصاد والسياسات العالمية في ظل ما تبنته من رؤية داعمة للتنمية ارتكزت على مساعدة الدول الناشئة وتعميم تجربتها التنموية في محيطها الإقليمي، فضلا عن دفاعها الدائم عن الدول الأقل دخلا في مختلف المحافل الدولية ومن بينها كانت قمة المناخ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء أكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية بأعمال مجموعة العشرين لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية سواء على مستوى الطاقة والغذاء والحصول على التمويل للدول النامية، وهو ما يدلل على ما تضعه الدولة المصرية من أولوية لسد احتياجات الدول الناشئة وسط ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء صعبة على اقتصادياتها، مشددا أن الزيارة سيكون لها دور في نمو الاستثمارات الهندية بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها جاءت عقب الرحلة الترويجية الأخيرة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة بالمنطقة.

ولفت "عمار"، إلى أن لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الهندي أظهر متانه العلاقات بين البلدين وهو ما تترجم في تقليد الرئيس لرئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً، كما سيسهم في دعم مسيرة العلاقات على نحو بناء وإيجابي، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح مجالات متنوعة واعدة للتعاون، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر خاصة في ظل ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لنكون من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، وسط الاهتمام الهندي بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الفرص الاستثمارية المتميزة الآخرى.

وقالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، في قصر الاتحادية بالقاهرة، تبرز قوة مصر الخارجية وعلاقات المتنوعة.

وأكدت "الجمال" أن مصر عادت إلى ريادتها الإقليمية والعربية والأفريقية، بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على التعامل مع الملفات الكبرى وتنفيذ سياسة "الدبلوماسية المباشرة" التي نجحت في توطيد علاقات مصر مع مختلف دول العالم.

وقالت "الجمال" إن أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهى شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد، موضحة أن الاحصائيات الرسمية أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وأوضحت أسماء الجمال، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند، سجلت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

وأكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلي مصر ، تعكس مدي قوة ومتانة العلاقات بين مصر والهند ، وتدفع إلي تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ، مشيرة في تصريحات صحفية لها إلي أهمية مكانة مصر كشريك إقليمى ودولى للهند.

وأشارت "نبيه" إلي أن العلاقات بين مصر والهند توطدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحة أن زيارة رئيس وزراء الهند تاتي بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس السيسي للهند كضيف شرف فى احتفالات عيد الجمهورية هذا العام، والتى أسفرت عن ترقية الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية،كما ان العلاقات بين مصر والهند تاريخية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في توقيت مهم للغاية حيث هناك أزمة إقتصادية عالمية ،وبالتالي فان مثل تلك الزيارات تعزز من زيادة الإستثمارات وتزيد من معدلات التبادل التجاري مشيرة إلي ان العلاقات المصرية – الهندية شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن الهند تعد شريك تجارى مهم بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، ويعمل نحو 50 شركة هندية فى مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولارمشيرة إلي أن الزيارة تناقش زيادة حجم الإستثمارات الهندية في مصر.