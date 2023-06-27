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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء شيخ الأزهر في يوم عرفة.. اللهم ارزق بلادنا الأمن والأمان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في يوم عرفة ، بالدعاء إلى الله عزوجل.

وقال شيخ الأزهر، في منشور له: "في يوم عرفة المبارك، أسأل الله سبحانه أن يعمَّنا بسلام هذا اليوم وبركته ورحمته، وأن يرزق بلادنا والعالم كله الخير والرخاء والأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يهبنا قلوبًا عامرةً بحبِّه، مستأنسةً بقُربه، وألسنةً لاهجةً بذكره، وإعانةً في نفع خَلقِه، وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد في كل وقتٍ وحينٍ".


فيما قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمتين الإسلامية والعربية؛ ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: “ندعو المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات”.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر أحمد الطيب يوم عرفة

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