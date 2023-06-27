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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن انضمام كوسوفو إلى المجلس الأوروبي

صربيا وكوسوفو
صربيا وكوسوفو

قال السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لن تسمح لـ كوسوفو بالانضمام إلى المجلس الأوروبي، لذلك لا توجد فرصة لتحقيق هذا الهدف، وفقا لوكالة تاس الروسية.

أوضح السفير الروسي: "لن تسمح روسيا بقبول كوسوفو في منظمة حلف شمال الأطلسي، هو الهدف الرئيسي للغرب، ومع مراعاة موقف روسيا بشأن عدم الاعتراف بـ كوسوفو"، لافتا إلى أن هذا الهدف بعيد المنال على الاطلاق لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1244 ودعمنا لبلجراد.

أشار إلى أنه وسط العقوبات المناهضة لـ روسيا، تمكن الغرب من تعزيز إجراءات قبول كوسوفو في مجلس أوروبا، مضيفا أن هذا كان مستحيلًا عندما كانت روسيا عضوًا في المنظمة. 

وتابع :"الآن، لقد فعلوا ذلك. الإجراء جاري. من حيث المبدأ، ينبغي افتراض أنهم سيجعلون كوسوفو عضوا في المجلس الأوروبي وسوف يعتبر الغرب هذا نوعا من الاختراق في عملية الاعتراف الدولي بكوسوفو أو إضفاء الطابع الرسمي عليها بهذا الاعتراف ثم قبوله في المنظمات الدولية.

وقال السفير الروسي في وقت سابق، إن دعم لجنة وزراء مجلس أوروبا لطلب عضوية كوسوفو يكشف تدهور المنظمة ويثبت أنها خاضعة لسيطرة واشنطن وبروكسل بالكامل.

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