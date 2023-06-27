إعلان صادم من رئيس بولندا بعد انتقال قوات فاجنر إلى بيلاروس

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إن انتقال قوات مجموعة فاجنر إلى بيلاروس إشارة سلبية لبولندا.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال دودا في إفادة صحفية، بينما كان يتجه لإجراء محادثات مع قادة آخرين في الناتو بهولندا: “نرى ما يحدث، نقل القوات الروسية على شكل مجموعة فاجنر إلى بيلاروس، وتوجه رئيس مجموعة فاجنر إلى هناك، هذه كلها إشارات سلبية للغاية بالنسبة لنا نريد أن نثيرها بقوة مع حلفائنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، موجود بالفعل في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو لوكالة “سبوتنيك بيلاروس”، “الضمانات الأمنية، كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس، قدمت. أرى أن بريجوجين وصل في بيلاروس اليوم”.

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أراد أن تكون وحدة مثل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة فاجنر في جيش الجمهورية.