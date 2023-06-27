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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا تسقط ملاحقات فاجنر.. وبوتين: التمرد لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، لا تزال حادثة تمرّد قوات فاجنر في روسيا تسيطر على المشهد العالمي، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بأنهم أرادوا حدوث "اقتتال بين الأشقاء" الروس.

وفي أول خطاب له منذ انتهاء التمرد، قال بوتين إنه أصدر أوامر لتجنب إراقة الدماء، ومنح عفوا لمقاتلي فاجنر الذين شكل تمردهم التحدي الأكبر حتى الآن لحكمه المستمر منذ عقدين.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين يراقبون "عن كثب" الاضطرابات في الدولة النووية.

 

وأعلن قائد الحرس الوطني الروسي، أحد التشكيلات المسؤولة عن أمن البلاد، الثلاثاء، أن قواته ستتسلم دبابات ومعدات ثقيلة أخرى، بعد ثلاثة أيام من التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة فاجنر.

 

أسلحة ثقيلة طويلة المدى

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن فيكتور زولوتوف، الضابط المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله: "ليس لدينا دبابات أو أسلحة ثقيلة طويلة المدى.. سنقوم بتزويد القوات بها بحسب التمويل".

البيت الأبيض الاضطرابات روسيا فلاديمير بوتين أوكرانيا

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