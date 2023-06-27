محافظة الجيزة: 551 ساحة جاهزة لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت محافظة الجيزة، عن إنهاء كافة استعداداتها تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاستقبال المواطنين، من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في 551 ساحة، تم تخصيصها وتجهيزها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

تأمين ساحات الصلاة

كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها فضلا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة اضافة إلى الغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

متابعة حالة النظافة وازالة اى اشغالات

ووجه اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وازالة اى اشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق إلى جانب تمركز لسيارات الاسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

إحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

ورفعت مديرية الصحة بالجيزة، درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.

كما تم إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين إلى جانب التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل المديرية، غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.