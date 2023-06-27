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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ500 مليون دولار.. البنتاجون يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا

مساعدات عسكرية أمريكية
مساعدات عسكرية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك، إنهم سيشاركون في إرسال معدات دفاع جوي بما في ذلك مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية.

وقال البيان الرباعي المشترك الذي أعلنته الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، إن تسليم المعدات بدأ بالفعل وسيكتمل “في غضون عدة أسابيع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الحزب الجمهوري والضابط السابق في الجيش الأمريكي، ريتشارد بلاك، إن الهجوم المضاد تحول إلى مأساة لـ أوكرانيا.

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