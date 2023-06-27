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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغضب الروسي.. أمريكا تكشف عن خطة بوتين الجديدة في حرب أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الخطوة التالية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه.. أعتقد أن بوتين يعرف عن هذا".

وأشار إلي أن “الزعيم الروسي، بفضل قواته، سيحرر تماما جميع الأراضي الشرقية لأوكرانيا، وفي غياب أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي أن يذهب إلى الغرب”.

وقال ماكجريجور: "يمكننا أن نتوقع هجوما أكثر حدة وحسما، ولم نر هذا بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن فكرة المساعدات العسكرية الغربية ستمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا في ساحة المعركة خاطئة.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “أقف على أرض الواقع… الحقيقة هي أن طبيعة التعاون بين أوكرانيا والغرب فاشلة”.

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وأضاف أن “الاقتراح بأن الأسلحة والتمويل والاستخبارات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي إلى كييف ستسمح لأوكرانيا بالفوز هو سوء فهم للوضع. هذا مستحيل”.

وأردف أن المشكلة هي أن الجنود الأوكرانيين سينفد منهم في وقت أبكر من الروس، وسيكون هذا هو العامل الحاسم في النهاية.

كييف بوتين أوكرانيا روسيا

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